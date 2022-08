Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Flächenbrand in Kautenbach

Kautenbach (ots)

Am 29. August 2022 ging um 14:14 Uhr bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues eine Meldung über einen Brand im Bereich Longkamp ein. Da die Örtlichkeit nicht genauer bekannt war, wurde der Bereich durch mehrere Dienststellen abgefahren und überprüft. Aufgrund der unzugänglichen Topographie konnte die Brandstelle erst mit zeitlicher Verzögerung festgestellt werden. Aus bisher ungeklärter Ursache ist ein Waldstück oberhalb des Ortsteil Kautenbach in Richtung Longkamp in Brand geraten. Dieser Bereich war erst am 26. August 2022 Brandstelle.

Die örtlichen Feuerwehren waren mit starken Kräften im Einsatz. Es dürften insgesamt rund 200 Feuerwehrkräfte im Einsatz gewesen sein. Des Weiteren sind Vertreter der Forstverwaltung, des Katastrophenschutzes und die Wehleiter der VG Traben-Trarbach und Wittlich-Land sowie der KFI vor Ort. Der Polizeihubschrauber unterstütze die Löscharbeiten, da sich die Brandbekämpfung mittels Schlauch aufgrund des Geländes als sehr schwierig erweist. Die L187 zwischen Longkamp und Trarbach wurde für die Dauer der Löscharbeiten voll gesperrt. Dort erfolgte auch die Betankung des Polizeihubschraubers. Laut dem letzten Drohnenüberflug gegen 17:00 Uhr konnte festgestellt werden, dass die betroffene Fläche circa vier bis fünf Hektar groß ist. Es gab zu diesem Zeitpunkt vereinzelte Glutnester. Offene Flammen waren im Bereich von Baumkronen noch vorhanden. Da der Hochbehälter Kautenbach leer ist, werden Landwirte aufgefordert mit Transportfahrzeugen Wasser zur Einsatzstelle zu bringen. Die Feuerwehren blieben bis in die frühen Morgenstunden vor Ort. Die Ursache für den Waldbrand ist weiterhin unbekannt.

Am heutigen Dienstag, gegen 8 Uhr, ging eine erneute Meldung über einen Waldbrand in der Nähe des Wasserwerkes Kautenbach ein. Eine Überprüfung durch starke Kräfte der Feuerwehr ergab, dass eine Fläche von zwei Quadratmetern brannte. Die Stelle wurde mittels starkem Wassereinsatz abgelöscht. Die Feuerwehr überprüft die Örtlichkeit in unregelmäßigen Abständen, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass bisher unerkannte Glutnester zu erneuten Bränden führen. Teilweise sind Wasserschläuche vor Ort verblieben, um schnellst mögliche Reaktion zu ermöglichen. Die L187 zwischen Longkamp und Trarbach musste wegen des Einsatzes in der Zeit von 15 Uhr bis 6 Uhr für den Verkehr gesperrt werden.

