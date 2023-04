Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mehrere Einbrüche in Wolde

Wolde (ots)

Am 03.04.2023 gegen 06:50 Uhr erhielt die Einsatzleitstelle die Information, dass in ein Firmengebäude in 17091 Wolde eingebrochen wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge drangen unbekannte Täter in der Zeit vom 01.04.2023, 19:30 Uhr bis 03.04.2023, 06:30 Uhr gewaltsam durch ein Fenster in das Gebäude ein und versuchten einen Tresor aufzubrechen. Nachdem dies misslang, entwendeten die Täter eine Kaffeemaschine. Es entstand ein Stehlschaden in Höhe von 500 Euro und ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro.

Noch während der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass unbekannte Täter gewaltsam in ein weiteres Betriebsgebäude in Wolde sowie einen Kuhstall eingedrungen sind. Hier wurden diverse Werkzeuge und Arbeitsmittel entwendet. Nach derzeitigen Schätzungen beläuft sich die Schadenshöhe hier auf ca. 16.000 Euro.

Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg kam zum Einsatz und sicherte Spuren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hiermit bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Wer im Zeitraum vom 01.04.2023, 19:30 Uhr bis 03.04.2023, 06:30 Uhr Beobachtungen im Bereich der Ortschaft Wolde gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei Malchin unter 03994 231 0 oder jeden anderen Polizeidienststelle sowie unter der Internetwache www.polizei.mvnet.de.

