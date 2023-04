Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verpuffung in einer Kaffeerösterei in Neustrelitz

Neustrelitz (ots)

Bisherigen Erkenntnissen zufolge kam es heute Mittag (04.04.2023, 12:32 Uhr) in einer Kaffeerösterei am Stadthafen in Neustrelitz zu einem Brand. Auslöser war ersten Ermittlungen zufolge eine Verpuffung. In einer Rösttrommel hatten sich offensichtlich Reste von Kaffeebohnen gestaut und waren in Brand geraten.

Die Feuerwehr und Polizei rückte mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften an, da man anfänglich von einem Großbrand und umfangreichen Evakuierungsmaßnahmen ausging. Dies bestätigte sich vor Ort jedoch nicht.

Das Feuer konnte gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell