Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Ergebnisse der Auftaktveranstaltung "Fahren.Ankommen.LEBEN!" mit Schwerpunkt "Geschwindigkeit"

Neubrandenburg (ots)

Seit gestern (Montag, 03.04.2023) kontrollieren Beamte der Polizeipräsidien Neubrandenburg und Rostock im Zusammenhang mit der Verkehrskampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!" Fahrzeugführer in ganz Mecklenburg-Vorpommern zum Schwerpunkt "Geschwindigkeit".

Dabei stellten die 53 eingesetzten Kräfte des Polizeipräsidiums Neubrandenburg an 28 verschiedenen Kontrollstellen insgesamt 366 Ordnungswidrigkeiten aufgrund von Geschwindigkeitsverstößen fest (216x außerorts; 150x innerorts).

Trauriger Spitzenreiter war ein KfZ-Fahrer im Bereich des PHR Demmin, welcher innerhalb geschlossener Ortschaften mit einer vorwerfbaren Überschreitung von 33 km/h (gemessen mit 83 km/h inkl. Toleranzabzug) fuhr. Der Bußgeldkatalog sieht in diesem Fall ein Bußgeld in Höhe von 260 Euro plus Verfahrenskosten (ca. 30 Euro), 2 Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot in Höhe von 1 Monat vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell