Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Pkw-Brand zwischen Salem und Neukalen, LK MSE

PR Malchin (ots)

Am Montag, den 03.04.2023, kam es gegen 21:55 Uhr zu einem gemeinsamen Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Grund dafür war der gemeldete Brand eines Pkw zwischen Neukalen und Salem. Nach Aussage des 33- jährigen deutschen Fahrzeugführers geriet der Pkw BMW während der Fahrt in Brand. 23 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Malchin und Neukalen kamen zur Brandbekämpfung zum Einsatz. Der BMW brannte vollständig aus. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Bei dem Einsatz kamen keine Personen zu schaden. Als Ursache des Brandes wird ein technischer Defekt angenommen, Fremdeinwirkung wird ausgeschlossen.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell