POL-NB: Nachmeldung zur Pressemitteilung "Bundesstraße 192 bei Waren nach einem Verkehrsunfall voll gesperrt"

Waren (ots)

Gestern Nachmittag, dem 03.04.2023 gegen 16:15 Uhr, kam es auf der B 192 zwischen Waren und Klink zu einem Verkehrsunfall, infolgedessen die Straße mehrere Stunden voll gesperrt war.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 54-jähriger LKW-Fahrer aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte die B 192 von Klink kommend in Richtung Waren. Vermutlich auf Grund gesundheitlicher Probleme kam dieser mit seinem Fahrzeug in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und touchierte auf einer Länge von ca. 50 Meter die dortige Leitschutzplanke. Der LKW-Fahrer wurde medizinisch erstversorgt und in der weiteren Folge mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Am Fahrzeug und der Leitschutzplanke entstand ein Sachschaden, der auf insgesamt 50.000 Euro geschätzt wird. Die Sattelzugmaschine war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Die B 192 musste zur Bergung des Fahrzeuges und zur Abstumpfung der Fahrbahn zeitweise voll gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Bei dem Unfallbeteiligten handelt es sich um einen deutschen Staatsbürger.

Hier die Erstmeldung:

Aktuell ist die Bundesstraße 192 zwischen Waren und Klink nach einem Verkehrsunfall mit einem Lkw voll gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen kam der Fahrer des Lkw gegen 16:15 Uhr aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in die dortigen Schutzplanken. Zum Zwecke der Verkehrsunfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn von auslaufenden Kraftstoffen ist die Bundesstraße zurzeit voll gesperrt. Nach derzeitigem Kenntnisstand werden die Maßnahmen von Polizei, Rettungskräften und Bergungsunternehmen noch bis in die Abendstunden andauern. Die Polizei empfiehlt, die Bundesstraße 192 in Richtung Waren weiträumig zu umfahren. So kann über die Autobahn 19, Abfahrt Malchow, über die L 205 Jabel ausgewichen werden.

