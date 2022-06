Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Raubüberfall auf Tankstelle

Oberzissen (ots)

Am Donnerstag den 02.06.2022, gegen 18:42 Uhr, betrat eine männliche Person die ED-Tankstelle in Oberzissen und bedrohte den Kassierer unter Vorhalt einer Pistole. Der männliche Einzeltäter entnahm im weiteren Verlauf Bargeld aus der Kasse sowie Zigaretten von der Auslage und verstaute die Beute in einen mitgeführten schwarzen Rucksack. Bei der Tatausführung trug der als 20-30 Jahre alt geschätzte Täter eine schwarze Lederjacke sowie einen schwarzen Kapuzenpullover. Er hatte die Kapuze seines Pullover aufgezogen und ein dunkles Tuch in das Gesicht gezogen, wodurch nur noch seine Augenpartie erkennbar war. Nach der Tat flüchtete der Täter fußläufig in Richtung Niederzissen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich bei der Polizei Remagen unter 02642-9382-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell