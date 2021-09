Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ermittlungserfolg der Polizei Wilhelmshaven - 33-jähriger Kellereinbrecher in Haft

Wilhelmshaven (ots)

Seit einigen Monaten häufen sich die Kellereinbrüche im gesamten Stadtgebiet Wilhelmshaven. Den auf Eigentumskriminalität spezialisierten Ermittlern der Polizei Wilhelmshaven gelang es nun in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg eine solche Einbruchserie aufzuklären. Nach umfangreichen Ermittlungen stehen zwei polizeibekannte 23 und 33 Jahre alte Männer aus Wilhelmshaven unter dem dringenden Tatverdacht, etwa 120 Kellereinbrüche begangen zu haben. Es besteht außerdem der Verdacht, dass sie für mindestens 250 weitere Taten im Stadtgebiet verantwortlich sein könnten. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Schadenssumme beläuft sich bereits jetzt auf etwa 53.000 Euro. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg erließ der zuständige Richter am Amtsgericht Oldenburg einen Untersuchungshaftbefehl wegen Wiederholungsgefahr gegen den 33-Jährigen, der erst in diesem Jahr nach einer Verurteilung wegen gleichgelagerter Straftaten aus der Haft entlassen worden war.

