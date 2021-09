Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Jever vom 10.09.-12.09.2021

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfallflucht in Hohenkirchen

Am Freitagabend, dem 10. September zwischen 20:30 Uhr und 22:00 Uhr, kam es in der Straße "Alma-Rogge-Weg", in 26434 Wanger-land/Hohenkirchen, im Bereich des dortigen Sportplatzes, zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Ermittlungen kam ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen einen ge-parkten Pkw. Der unfallverursachende Fahrzeugführer entfernte sich nach dem Verkehrsunfall unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fahrzeughalter des unfallbeschädigten Pkw hat gegen 21:00 Uhr einen lauten Knall wahrgenommen. Dem entsprechend könnte sich der Verkehrsunfall zu diesem Zeitpunkt ereignet haben. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation im Wan-gerland unter der Telefonnummer 04463/80891-0, in Verbindung zu setzen.

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Ebenfalls am Freitag, gegen 14:45 Uhr, befuhr ein 22jähriger Schor-tenser mit seinem Pkw die Straße Eichengrund in Schortens. Er wurde hier durch einen Vollzugsbeamten des Landkreises angetrof-fen. Für den mitgeführten Pkw bestand kein Versicherungsschutz. Die Kennzeichen des Pkw wurden vor Ort entstempelt und die Weiter-fahrt untersagt. Sowohl gegen den Fahrzeugführer als auch gegen die Fahrzeughalterin, die die Fahrt zuließ, wurden Strafverfahren wegen des Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

