Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Munitionsfund in Wilhelmshaven - Kampfmittelbeseitigungsdienst entfernt den Sprengkörper

Wilhelmshaven (ots)

Bei Abrissarbeiten auf einem Grundstück an der Ebertstraße sind am späten Freitagvormittag Reste eines Kampfmittels freigelegt worden. Nachdem die phosphorhaltige Weltkriegsmunition in Brand geraten war, wurde die Feuerwehr Wilhelmshaven alarmiert. Der hinzugerufene Kampfmittelbeseitigungsdienst konnte um 15:35 Uhr schließlich Entwarnung geben: Reste einer englischen Phosphorbrandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg konnten lokalisiert und erfolgreich beseitigt werden. Der Bereich rund um die Baustelle war von Beamten der Polizeiinspektion Friesland-Wilhelmshaven während des gesamten Einsatzes weiträumig abgesperrt worden. Die Bewohnerinnen und Bewohner der direkt angrenzenden Häuser wurden evakuiert. Die Straßensperrungen sind aufgehoben.

