Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in ein Sportgeschäft in der Innenstadt +++ Tatverdächtige festgenommen

Delmenhorst (ots)

Der Betreiber eines Sportgeschäfts in der Lange Straße in Delmenhorst hat der Polizei am Dienstag, 13. Dezember 2022, gegen 20:35 Uhr, einen soeben stattgefundenen Einbruch in sein Geschäft mitgeteilt. Die Täter hätten nach dem gewaltsamen Öffnen der Eingangstür die Kasse und diverse Bekleidungsgegenstände entwendet und seien geflüchtet.

Die Besatzung eines Streifenwagens fuhr zum Tatort und ließ sich dort die Aufzeichnung der Überwachungskamera zeigen. Die Beschreibung von insgesamt vier tatverdächtigen Personen wurde an die zeitgleich fahndenden Einsatzkräfte durchgegeben. Um 20:54 Uhr konnten mehrere Personen im Durchgang zwischen Louisen- und Blumenstraße festgestellt werden. Als sich die Beamten zu erkennen gaben, ergriffen die Männer die Flucht. Ein 16- und ein 21-Jähriger konnten noch im Durchgang festgenommen werden. Sie führten diverse Bekleidungsgegenstände aus dem Sportgeschäft und auch die entwendete Kasse mit sich. Zwei weiteren Männern gelang die Flucht in Richtung Blumenstraße. Einer der beiden, ein 17-Jähriger, wurde in der Bahnhofstraße gestellt. Der vierte Tatverdächtige, ein 24-Jähriger, konnte wenig später in einem zur Abfahrt bereitstehenden Zug am Bahnhof Delmenhorst festgenommen werden. Die zunächst minderjährig geglaubten Täter stellten sich im Zuge der weiteren Ermittlungen als bereits volljährig heraus. Bei dem 16-Jährigen handelte sich um einen 22-jährigen Mann sowie bei dem 17-Jährigen um einen 20-jährigen Heranwachsenden.

Alle vier Personen verfügen über keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg erließ ein Richter gegen alle vier Festgenommenen Haftbefehl. Sie wurden im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

