Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Illegales Stellnetz im Diemelsee

Waldeck (ots)

Durch unbekannte Täter wurde ein illegales Stellnetz im Diemelsee, ca. 20 Meter vor dem Naturschutzgebiet im Itterarm, ca. 6 Meter vom Ufer entfernt, aufgestellt. In dem Netz hatten sich ca. 30 Fische verschiedener Arten bis ca. 25 cm Länge verfangen. Der Zeuge war beim Angeln mit dem Angelköder in dem unter der Wasseroberfläche treibenden Netz hängengeblieben und hatte es dann an Bord seines Bootes gezogen. Sämtliche Fische die in dem Netz hingen waren tot und schon im Verwesungszustand, sowie teilweise skelettiert. Durch den Zeugen wurde der WSPPo. Waldeck verständigt. Es wird wegen Tierquälerei und Fischwilderei ermittelt.

Falls weitere Hinweise zu der Tat bekannt sind, dann melden Sie sich bitte beim WSPPo. Waldeck (Tel.: 05623-5437).

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell