Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Tierquälerei

Illegale Stellnetze

Diemelsee (ots)

Durch unbekannte Täter wurde im Diemelsee, ca. 100 m vor dem Naturschutzgebiet Itterarm, vom Ufer aus ein illegales Stellnetz aufgestellt. In dem Netz hatten sich 14 Fische verschiedener Größen bis max. 30 cm Länge verfangen, zwei Fische lebten noch, die anderen Fische waren bereits qualvoll verendet. Die noch lebenden Fische wurden von der Fischereiaufsicht zurückgesetzt. Das Netz war von einem Angler vom Ufer aus bemerkt worden, dieser verständigte einen Bekannten, der die Wasserschutzpolizei informierte. Es wird wegen Fischwilderei und Tierquälerei ermittelt. Erst am 14.05.2023 war am Diemelsee ein illegales Netz mit 30 toten Fischen entdeckt worden. Hinweise bitte an die Wasserschutzpolizei Waldeck 05623/5437

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell