POL-S: Frau sexuell belästigt

Polizeibeamte haben am Samstag (03.06.2023) einen 33-Jährigen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in der Waiblinger Straße eine 30-jährige Frau sexuell belästigt zu haben. Während die Frau mit ihrem im Kinderwagen sitzenden Kind an der Fußgängerampel im Bereich der Daimlerstraße wartete, soll der 33-Jährige ihr unvermittelt von hinten ans Gesäß gefasst haben. Anschließend entfernte er sich, konnte jedoch von alarmierten Polizeibeamten im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen werden. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

