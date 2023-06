Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorradfahrer schwer verletzt

Stuttgart-Plieningen (ots)

Ein 60-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagmittag (03.06.2023) bei einem Unfall in der Echterdinger Straße schwer verletzt worden. Der 60-Jährige war mit seinem Motorrad der Marke Honda gegen 15.30 Uhr von Plieningen in Richtung Echterdingen unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen den Bordstein fuhr, wodurch er die Kontrolle über sein Motorrad verlor und stürzte. Der Motorradfahrer zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um ihn und brachten ihn in ein Krankenhaus. Am Motorrad und einem beschädigten Leitpfosten entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

