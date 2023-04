Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: In Turnhalle eingebrochen:

Bad Bergzabern (ots)

Ein aufmerksamer Bürger sah am 7.4.23, gg. 18:45 Uhr, einen 15 Jahre alten Jugendlichen und ein 13 Jahre altes Kind, welche die Notausgangstür an der Schulsporthalle aufbrechen wollten. Sie hatten hierbei bereits die Blechverkleidung abgerissen und ein ca. 25x25 cm großes Loch in die Tür eingestemmt, als sie durch den Zeugen festgestellt wurden und flüchteten. Hierbei ließen sie ihre Rucksäcke zurück und kamen kurz danach zurück, um diese zu holen. Hierbei wurden sie festgenommen und später an die Eltern überstellt, welche zur Polizei kamen. Obwohl sie durch den zeugen eindeutig gesehen wurden, bestreiten sie die Handlung. Der Schaden dürfte bei ca. 1000.- EUR liegen.

