POL-PDLD: Schaden verursacht und weg

Barbelroth (ots) - Am 05.04.2023 wurde der Polizei Bad Bergzabern ein Diebstahl von Schafen gemeldet. Im Zeitraum von September 2022 bis 05. April 2023 wurden in Barbelroth aus verschiedenen Schafgehegen insgesamt 10 Schafe gestohlen. Außerdem wurden dort ebenfalls in diesem Zeitraum einem Schaf beide Ohren abgeschnitten. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahl und ...

