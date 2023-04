POL-PDLD: Edesheim - 24 Fahrer zu schnell

Polizeidirektion Landau

Am späten Freitagabend wurde durch die Polizei Edenkoben die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung im Verlauf der neu angelegten Staatsstraße in Edesheim überwacht. In ca. eineinhalb Stunden mussten 24 Fahrzeugführer beanstandet werden, da sie die erlaubten 30 km/h überschritten. Der unrühmliche Spitzenreiter war ein 20-jähriger Edenkobener, der mit 71km/h gemessen wurde und somit mehr als doppelt so schnell unterwegs war wie erlaubt. Ihn erwartet neben einem Bußgeld von mindestens 260 Euro und zwei Punkten im Fahreignungsregister ein Monat Fahrverbot.

