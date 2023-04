Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 76857 Waldrohrbach - Zu schnell unterwegs - Führerschein weg

76857 Waldrohrbach, Hauptstraße (B48) (ots)

Am Donnerstag, den 06.04.2023 führten Beamte der Polizeiinspektion Bad Bergzabern von 10:00 - 12:00 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung in Waldrohrbach durch. Es wurde der Verkehr in Fahrtrichtung Annweiler sowohl innerorts als auch außerorts gemessen. Bei mäßigem Verkehrsaufkommen ergaben sich 21 Geschwindigkeitsüberschreitungen, welche zur Anzeige gebracht wurden. Ein Fahrzeugführer muss demnächst einen Monat auf seinen Führerschein verzichten, da er mit 94 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen wurde.

Bei einer Kontrolle am Nachmittag in 76889 Steinfeld, an der L546 waren innerhalb einer Stunde 7 Fahrzeugführer zu schnell.

