Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: grüner Pkw gesucht

Schwegenheim (ots)

Der bislang noch unbekannte Fahrer eines grünen Pkw befuhr am 06.04.2023, gegen ca. 15:45 Uhr die B9 in Fahrtrichtung Speyer. Ungefähr auf Höhe der Anschlussstelle Schwegenheim geriet das Fahrzeug aus noch unbekannter Ursache ins Schlingern, stieß gegen die Leitplanke und drehte sich anschließend. Als die eingesetzten Polizeibeamten jedoch vor Ort eintrafen, hatten sich die Insassen samt des Fahrzeugs bereits entfernt. Es waren lediglich noch Beschädigungen an der Leitplanke festzustellen, weshalb ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet wurde. Hinweise zum Unfall oder dem geflüchteten Fahrzeug nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell