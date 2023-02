Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl von Fahrzeugteilen

Mannweiler-Cölln (Donnersbergkreis) (ots)

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagvormittag wurden in der Alsenzstraße an einem hellblauen Opel Corsa C die Motorhabe sowie der Kotflügel und der Scheinwerfer vorne rechts entwendet. Bei dem Tatobjekt handelt es sich um ein Unfallfahrzeug, das an der Bundesstraße 48 zwischen Bayerfeld und Mannweiler auf einem allein gelegenen Grundstück abgestellt ist. Mit hoher Wahrscheinlichkeit dürfte ein Täterfahrzeug in relativer Tatortnähe abgestellt gewesen sein.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell