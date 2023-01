Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Radfahrer wird von Auto erfasst

Bad Oeynhausen, Minden (ots)

Am Freitag kam es in den Nachmittagsstunden in der Südstadt von Bad Oeynhausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und Fahrradfahrer. An der Kreuzung Uhlandstand/ Am Wiesental wurde ein 52-jährige Radfahrer schwer verletzt. Nach notärztlicher Behandlung vor Ort wurde er mittels eines Rettungswagens dem Krankenhaus Bad Oeynhausen zugeführt. Während der Unfallaufnahme musste die Kreuzung durch die Polizei gesperrt werden. Den ersten Ermittlungen zufolge befuhr gegen 15 Uhr eine 37-jährige Bad Oeynhausenerin mit ihrem Pkw Mercedes-Benz die Uhlandstraße in Richtung Detmolder Straße. An der Kreuzung Uhlandstraße/ Am Wiesental kam aus ihrer Sicht von rechts der 52-jährige Mindener, der mit seinem Fahrrad auf der Straße "Am Wiesental" in Richtung Lessingstraße unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen den Unfallbeteiligten. Durch den Aufprall stürzte der Radfahrer. Aktuell wird davon ausgegangen, dass ihn der getragene Fahrradhelm vor folgenschwereren Kopfverletzungen schützte.

