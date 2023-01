Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Lkw befährt in Schlangenlinien die Bundesstraße 482

Porta Westfalica (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Sonntag, gegen 08.45 Uhr, einen verdächtigen Lkw. Dieser befuhr mit etwa 30 km/h in starken Schlangenlinien die B 482 in Richtung Autobahn.

In Höhe des Bahnhofes in Porta Westfalica touchierte der beladene Lkw den Bordstein und geriet auch auf die Gegenfahrbahn. Auf die Anhaltezeichen des Streifenwagens reagierte der 50-jährige Fahrer zunächst nicht. Erst als der Streifenwagen sich mit Martinshorn vor den Lkw setze, reagierte der Fahrer und hielt auf dem Autohof an.

Bei der anschließenden Kontrolle gab der Fahrer an, auf dem Weg nach Dortmund zu sein, um dort einen Lebensmittelmarkt zu beliefern. Die Fahrt war aber an Ort und Stelle beendet, da der Fahrer stark alkoholisiert war. Er musste zwecks Blutprobe mit zur Wache.

