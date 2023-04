Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl von Schafen und Verstoß gegen das Tierschutzgesetz

Barbelroth (ots)

Am 05.04.2023 wurde der Polizei Bad Bergzabern ein Diebstahl von Schafen gemeldet. Im Zeitraum von September 2022 bis 05. April 2023 wurden in Barbelroth aus verschiedenen Schafgehegen insgesamt 10 Schafe gestohlen. Außerdem wurden dort ebenfalls in diesem Zeitraum einem Schaf beide Ohren abgeschnitten. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahl und Verstoß gegen das Tierschutzgesetz und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Diese sollen sich bitte an die Polizei Bad Bergzabern unter der Telefonnummer 06343-9334-0 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de wenden.

