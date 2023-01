Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Bundespolizisten stellen mehrere Waffen sicher

Rügen, Stralsund (ots)

Am Wochenende (07.- 09.01.2023) stellte die Bundespolizeiinspektion Stralsund bei ihren polizeilichen Kontrollen im Landkreis Vorpommern-Rügen mehrere Verstöße gegen das Waffengesetz fest.

So wurde am Samstag, eine halbe Stunde nach Mitternacht, ein 16-jähriger Jugendlicher in Stralsund kontrolliert, der einen Teleskopschlagstock mit sich führte. Beim seinem Begleiter, einem 26-jährigen Deutschen, wurden ein Schlagstock und ein Einhandmesser festgestellt.

Samstagabend überprüften die Beamten einen 32-jährigen Deutschen im Bereich Bergen, der in seinem Kofferraum eine Schreckschusswaffe mit sich führte. Den erforderlichen kleinen Waffenschein besaß er jedoch nicht. Im weiteren Verlauf der Nacht kontrollierten die Bundespolizisten im Bereich Ribnitz-Damgarten einen 19-jährigen Fahrzeugführer. Bei ihm wurde ein zugriffsbereites Karambitmesser, welches sich in der Fahrertür befand, sichergestellt. Kurze Zeit später stellten die Beamten bei einem 21-jährigen Deutschen ein Einhandmesser fest, welches auch er in der Fahrertür aufbewahrte. Wegen des gleichen Deliktes muss sich auch ein 38-Jähriger verantworten, der wenig später am selben Ort kontrolliert wurde.

Auch Sonntagnacht konnte ein weiterer Verstoß ermittelt werden. Auf der Insel Rügen hatte ein 32-Jähriger auf dem Beifahrersitz seines Fahrzeuges einen Schlagstock deponiert.

In allen aufgezeigten Fällen wurden die jeweiligen Gegenstände durch die Bundespolizisten sichergestellt. Die betroffenen Personen werden sich für die Verstöße gegen das Waffengesetz verantworten müssen.

Ferner wurden am Wochenende durch aktive Kontrollmaßnahmen im Landkreis 12 Fahndungstreffer erzielt und 7 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt. Außerdem wurde ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und ein weiterer Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis, ermittelt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell