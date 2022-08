Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Übung macht den Meister

Bild-Infos

Download

Gelsenkirchen (ots)

Am Dienstag, 23. August 2022, haben 16 Polizistinnen und Polizisten im Rahmen einer Fortbildung einen weitreichenden Einblick in die Funktionsweise und das Fahrverhalten von Bussen und Bahnen bekommen. Dazu waren die Beamtinnen und Beamten zu Gast bei der BOGESTRA an der Nahverkehrsanlage an der Kurt-Schumacher Straße in Erle. Nach einer theoretischen Einführung durften die Beamtinnen und Beamten unter der Aufsicht von fachkundigen Fahrlehrern selbst ans Steuer. Begleitet von Mitarbeitenden der Betriebsleitung, der Verkehrssteuerung und der Fahrschule der BOGESTRA konnten insgesamt wichtige Eindrücke gewonnen werden, die es in Zukunft leichter machen, bei Verkehrsunfällen richtig zu reagieren. Denn oft sind es Polizistinnen und Polizisten, die als erstes an einem Unfallort ankommen. In diesem Fall ist es gut zu wissen, wie man Bus und Bahn im Notfall öffnet, lenkt und bremst, um mögliche Schäden so gering wie möglich zu halten. Im Rahmen der Ordnungspartnerschaft zwischen Polizei und BOGESTRA soll es in Zukunft weitere Veranstaltungen dieser Art geben.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell