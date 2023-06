POL-S: 19-Jährige sexuell belästigt - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

Stuttgart-Ost (ots) - Eine 29-jährige Fahrradfahrerin ist bei einem Unfall in der Nacht zum Samstag (03.06.2023) in der Hackstraße schwer verletzt worden. Die 29-Jährige war gegen 01.00 Uhr mit ihrem Fahrrad in der Hackstraße unterwegs, kollidierte laut einer Zeugin aus Eigenverschulden auf Höhe der Röntgenstraße mit einem erhöhten Bordstein und fiel in den dortigen Gleisbereich. Die Radfahrerin, welche keinen Fahrradhelm trug, zog sich hierbei lebensgefährliche ...

mehr