Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: 18-Jährige mit Pfefferspray am Bahnhof attackiert

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Marbach am Neckar ermittelt derzeit wegen gefährlicher Körperverletzung, nachdem eine 18-Jährigen von einer bislang unbekannten männlichen Person am Dienstag gegen 23:15 Uhr am Bahnhof in Marbach am Neckar mit Pfefferspray besprüht wurde. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge war die 18-Jährige gemeinsam mit einer 15-jährigen Freundin mit der S-Bahn von Ludwigsburg nach Marbach unterwegs, als sie auf zwei männliche Jugendliche trafen. Auf dem Bahnhofsvorplatz in Marbach sei es aus bislang ungeklärten Gründen zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. In der Folge zog einer der beiden männlichen Jugendlichen ein Pfefferspray aus der Jackentasche und sprühte der 18-Jährigen unvermittelt in die Augen. Anschließend rannten beide jungen Männer davon. Die 18-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Einer der zwei flüchtigen Jugendlichen soll etwa 16 Jahre alt und circa 170 cm groß gewesen sein, eine etwas kräftigere Statur sowie lockige Haare gehabt haben. Der zweite soll etwa 180 cm groß gewesen sein, eine schlanke Statur gehabt und eine Basecap getragen haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise, insbesondere zu den beiden unbekannten jungen Männern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900 - 0 oder E-Mail: MARBACH-NECKAR.PREV@polizei.bwl.de, zu melden.

