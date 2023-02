Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 90-Jähriger nach Verkehrsunfall verstorben

Ludwigsburg (ots)

Ein 90 Jahre alter Mann, der am 14. Februar bei einem Verkehrsunfall im Buchzentrum in Bietigheim-Bissingen schwer verletzt worden war, erlag am Dienstag, den 21. Februar, in einem Krankenhaus seinen Verletzungen. Wie wir berichteten, hatte ein 18 Jahre alter Fahrer eines Fahrzeugs eines Paketlieferdienstes den 90-Jährigen mutmaßlich übersehen, als er rückwärts aus einer Parklücke fuhr. Dabei kam es zur Kollision mit dem Fußgänger, der hierdurch stürzte (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5441680).

