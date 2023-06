Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Ladendieb leistet Widerstand bei Festnahme

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (01.06.2023) einen 22 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, alkoholische Getränke im Wert von etwa 25 Euro aus einem Lebensmittelmarkt an der Kronenstraße gestohlen und sich gegen das Festhalten gewehrt zu haben. Der 22-Jährige betrat gegen 20.30 Uhr den Verkaufsraum, nahm zwei Flaschen Alkoholika aus der Auslage und versteckte sie in seinem Rucksack. Nachdem er den Kassenbereich passierte, ohne die Ware zu bezahlen, sprach ihn ein 29 Jahre alter Mitarbeiter an und bat ihn in sein Büro. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 22 Jahre alten Mann schließlich fest, wogegen er sich durch Schläge und Tritte heftig wehrte. Im Rahmen der Auseinandersetzung erlitten ein Polizist und der 29 Jahre alte Mitarbeiter Verletzungen. Der 22-jährige deutsche Staatsbürger wird im Laufe des Freitags (02.06.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

