Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bei Arbeitsunfall lebensgefährlich verletzt

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Bei einem Baustellenunfall am Freitag (02.06.2023) an der Porschestraße, ist ein 38 Jahre alter Arbeiter schwer verletzt worden. Während ein 30-Jähriger gegen 11.45 Uhr Stahlträger von einem Lastwagen ablud, löste sich der Stahlträger und rutschte von der Ladefläche. Dabei traf ein mehrere Hundert Kilogramm schweres Metallteil den 38-Jährigen am Oberkörper. Die hinzugezogenen Rettungskräfte brachten den Mann zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern weiter an.

