POL-S: Fanschal geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Eine Gruppe von sechs bis acht Unbekannten hat in der Nacht zum Freitag (02.06.2023) einen 20 Jahre alten Mann am Hauptbahnhof im Bereich des Gleises 16 angegriffen und beraubt. Die Täter sprachen den 20-Jährigen gegen 00.45 Uhr auf seinen Fanschal an und forderten dessen Herausgabe. Anschließend rissen die Unbekannten am Schal und drohten dem 20-Jährigen mit Schlägen, bis dieser den Schal herausgab. Die Täter flüchteten daraufhin in Richtung der S-Bahnen. Bei der Tätergruppe soll es sich um sechs bis acht Männer im Alter von zirka 20 Jahren gehandelt haben. Einer der Täter soll 185 Zentimeter groß sein, blonde Haare haben und mit einer schwarzen Trainingsjacke mit rotem Brustring bekleidet gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

