POL-S: In Wohnung eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Unbekannte Täter sind am Dienstag (30.05.2023) in zwei Zimmer eines Studentenwohnheims am Filderbahnplatz eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 10.00 Uhr und 17.00 Uhr zwei Zimmertüren auf und durchwühlten dort die Räumlichkeiten. Hierbei stahlen sie zwei elektronische Geräte sowie Bargeld. Das Stehlgut beläuft sich auf einen Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

