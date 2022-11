POL-COE: Senden, Am Schloßpark/ Schwarzer Skoda Fabia beschädigt

Coesfeld (ots) - Eine 53-jährige Autofahrerin aus Nordwalde ist am Mittwoch (30.11.22) mit einem Baum an der K44 kollidiert. Gegen 9 Uhr war sie in ihrem Auto auf der Kreisstraße in Richtung Merfeld unterwegs, als sie aus bisher nicht geklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Auto kam stark beschädigt auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Mit einem Rettungswagen kam sie schwer verletzt in ein Krankenhaus. ...

