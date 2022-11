POL-COE: Dülmen, K44/ Autofahrerin schwer verletzt

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben am Dienstag (29.11.22) vier Autos am Althoffsweg aufgebrochen. Sie standen auf dem Parkplatz des Sportplatzes. Zwischen 18.40 Uhr und 22 Uhr schlugen die Unbekannten in allen Fällen eine Scheibe ein und entwendeten Geldbörsen. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise und rät, Wertsachen nicht in Fahrzeugen zu lassen. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle ...

