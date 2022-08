Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Versuchter Trickdiebstahl +++ Zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen +++ Werkzeug und Kaffeemaschine gestohlen +++ WhatsApp-Betrüger ergaunern Bargeld

Wiesbaden (ots)

1. Versuchter Trickdiebstahl,

Wiesbaden, Wilhelm-Hauff-Straße, Dienstag, 16.08.2022, 12:50 Uhr bis 13:00 Uhr

(st)Am Dienstagnachmittag kam es in der Wilhelm-Hauff-Straße in Wiesbaden zu einem versuchten Trickdiebstahl zum Nachteil einer Seniorin. Zwei unbekannte Frauen drängelten sich durch die offene Eingangstür der Geschädigten in ihre Wohnung. Eine der beiden Frauen lenkte die ältere Dame anschließend unter dem Vorwand, einen Zettel und einen Stift zu benötigen, ab. Währenddessen betrat die andere Frau verschiedene Räumlichkeiten der Wohnung und hielt vermutlich nach Wertsachen Ausschau. Beide Frauen konnten von ihrem weiteren Vorhaben abgehalten werden, da die Geschädigte laut zu schreien anfing. Dies hatte zur Folge, dass die Täterinnen ohne Beute die Flucht ergriffen. Nach Angaben der Geschädigten sei die erste Frau ca. 170 cm groß gewesen und ihr haben beide Schneidezähne gefehlt. Außerdem habe sie dunkle schulterlange Haare mit einer Haarspange sowie eine dunkle Bekleidung und Einweghandschuhe getragen. Die zweite Frau soll etwa 150 cm groß sowie sehr warm angezogen gewesen sein und ein Kopftuch getragen haben. Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 345 - 0 zu melden.

2. Zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen, Wiesbaden, Biebricher Allee, 15.08.2022, 13:00 Uhr, Wiesbaden, Freudenbergerstraße, 16.08.2022, 06:30 Uhr,

(ste)In den vergangenen Tagen wurden im Bereich der Biebricher Allee und der Freudenbergerstraße von bislang unbekannten Tätern zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen und der Inhalt entwendet. In der Biebricher Allee wurde die Tat am Montagmittag und in der Freudenbergstraße am Dienstagmorgen festgestellt. Das 3. Polizeirevier in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345 2340 entgegen.

3. Werkzeug und Kaffeemaschine gestohlen, Wiesbaden, August-Bebel-Straße, 15.08.2022, 17:15 Uhr bis 16.08.2022, 06:50 Uhr

(ste)In Dotzheim wurden von Montagabend auf Dienstagmorgen Werkzeuge und eine Kaffeemaschine aus einem Neubau in der August-Bebel-Straße entwendet. Die Diebe hebelten zwischen 17:15 Uhr und 06:50 Uhr zwei Türen auf und entwendeten aus dem Gebäude mehrere Werkzeuge sowie eine Kaffeemaschine. Die Einbrecher flüchteten anschließend in eine unbekannte Richtung. Der Sachwert des Diebesguts ist noch nicht bekannt. Hinweise werden von dem 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345 2340 entgegengenommen.

4. WhatsApp-Betrüger ergaunern Bargeld,

Wiesbaden, 15.08.2022,

(pl)Am Montag haben WhatsApp-Betrüger eine Frau aus Wiesbaden mittels betrügerischen Kontaktaufnahmen via WhatsApp um Bargeld betrogen. Wie beim klassischen Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer namenlosen Anfrage. Dann spinnen sie ihre Geschichte fort und schildern etwas von einem kaputten oder verlorengegangenen Handy, weshalb sie eine andere Nummer hätten. Die Kriminellen bitten im Namen einer Tochter, eines Sohnes oder eines anderen Familienmitglieds, die neue Nummer zu speichern und erklären, dass sie dringend Geld benötigen würden, da auf ihrem derzeitigen Handy kein Online-Banking möglich sei. Sie bitten daher, einen Geldbetrag für sie zu überweisen. Es sei sehr dringend. Im Glauben daran, mit der eigenen Tochter zu kommunizieren, tätigte die Geschädigte eine Überweisung und musste später feststellen, dass sie Betrügern aufgesessen war. Die Polizei rät: Warnen Sie ihre Eltern und sprechen Sie mit ihnen über diese Masche! Ansonsten gilt ganz allgemein, niemals aufgrund eines Telefonats, einer Textnachricht oder einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder Geld an unbekannte Personen zu übergeben. Sollten Sie tatsächlich Familienmitglieder um Geld bitten, dann verlangen Sie immer ein persönliches Erscheinen und übergeben Sie kein Geld an fremde Personen.

