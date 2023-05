POL-S: Mutmaßlich ein Rennen gefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Obertürkheim (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag (31.05.2023) ist ein 74 Jahre alter Motorrollerfahrer schwer verletzt worden. Der 74-Jährige war gegen 10.00 Uhr mit seinem Roller von Obertürkheim aus kommend auf den Otto-Hirsch-Brücken unterwegs. Als der Mann auf Höhe der Einmündung zur Hafenbahnstraße an einer roten Ampel zum Stehen kam, fuhr ihm unvermittelt ein 27 Jahre alter Smart-Fahrer auf, der in dieselbe Richtung unterwegs war. Der ...

