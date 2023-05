Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorroller kontra Pkw

Stuttgart-Obertürkheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag (31.05.2023) ist ein 74 Jahre alter Motorrollerfahrer schwer verletzt worden. Der 74-Jährige war gegen 10.00 Uhr mit seinem Roller von Obertürkheim aus kommend auf den Otto-Hirsch-Brücken unterwegs. Als der Mann auf Höhe der Einmündung zur Hafenbahnstraße an einer roten Ampel zum Stehen kam, fuhr ihm unvermittelt ein 27 Jahre alter Smart-Fahrer auf, der in dieselbe Richtung unterwegs war. Der Motorrollerfahrer stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Tausend Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell