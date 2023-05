Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auseinandersetzung nach den Wahlen in der Türkei - Polizei schaltet ein Hinweisportal

Stuttgart (ots)

Anlässlich der Auseinandersetzungen nach den Wahlen in der Türkei in der Stuttgarter Innenstadt am Sonntagabend (28.05.2023) hat die Polizei ein Hinweisportal eingerichtet. Dieses ist unter der Internetadresse https://bw.hinweisportal.de/ zu erreichen. Hier können Zeugen Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen oder verdächtigen Wahrnehmungen abgeben. Des Weiteren ist es möglich, der Polizei Fotos und Videos zu diesem Fall zu übersenden. Bitte unterstützen Sie die Polizei bei den Ermittlungen.

