Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von der Fahrbahn abgekommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Eine 27 Jahre alte Autofahrerin ist am Mittwochnachmittag (31.05.2023) auf Höhe der Gaisburger Brücke von der Fahrbahn abgekommen. Die 27-Jährige befuhr gegen 15.00 Uhr mit ihrem VW Golf die Bundesstraße 10 in Richtung Stuttgart. Auf der Abfahrt zur Gaisburger Brücke kam sie aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Zaun und kam schließlich auf einem Radweg zum Stehen. Der Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903500 an das Polizeirevier 5 Ostendstraße zu wenden.

