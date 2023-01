Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Bewaffneter Raub auf Bäckereifiliale

Papenburg (ots)

Am gestrigen Donnerstag kam es gegen 15:50 Uhr in Papenburg zu einer schweren räuberischen Erpressung. Ein bislang unbekannter männlicher Täter betrat eine Bäckereifiliale an der "Friesenstraße" und bedrohte die Angestellte mit einer Schusswaffe. Der Täter forderte die Herausgabe von Bargeld und Tabakwaren. Anschließend flüchtete der Mann mit einer vierstelligen Summe Bargeld und Zigaretten zu Fuß in Richtung der Straße "Zur Seeschleuse". Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die Angestellte blieb unverletzt. Der Täter wurde als etwa 1,85 Meter groß beschrieben, soll etwa 30 Jahre alt und hellhäutig gewesen sein. Der Mann war insgesamt dunkel gekleidet und trug einen Kapuzenpullover. Die Polizei bittet insbesondere um Hinweise auf verdächtige Personen, die sich zu dieser Zeit im Bereich der "Friesenstraße", der "Siemensstraße" oder der Straße "Zur Seeschleuse" aufgehalten haben. Hinweisgeber und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

