POL-EL: Neuenhaus - Kennzeichen entwendet - Zeugen gesucht

Meppen (ots) - Am Freitag kam es am Immenweg in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte zwischen 8.55 und 9.05 Uhr vermutlich beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes Sprinter. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 400 Euro zu kümmern. Hinweise zur Person oder zum Fahrzeug nimmt die ...

mehr