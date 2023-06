Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Geldschein geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Donnerstag (01.06.2023) einem 22 Jahre alten Mann in der Blumenstraße einen Zehn-Euro-Schein geraubt. Der 22-Jährige stand gegen 01.15 Uhr auf Höhe der Hausnummer 23 und zählte gerade sein Bargeld, als der Täter von hinten an ihn herantrat und ihn derart anrempelte, dass er stürzte. Der Dieb riss dem am Boden liegenden Mann den Geldschein aus der Hand und flüchtete in Richtung Eugensplatz. Bei dem Täter handelt es sich um einen zirka 180 Zentimeter großen, schlanken Mann. Er trug eine hellblaue Jeanshose, schwarze Schuhe sowie einen schwarzen Kapuzenpullover. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell