POL-S: Einbrecher schlagen Glastür ein - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Donnerstag (01.06.2023) einem 22 Jahre alten Mann in der Blumenstraße einen Zehn-Euro-Schein geraubt. Der 22-Jährige stand gegen 01.15 Uhr auf Höhe der Hausnummer 23 und zählte gerade sein Bargeld, als der Täter von hinten an ihn herantrat und ihn derart anrempelte, dass er stürzte. Der Dieb riss dem am Boden liegenden Mann den Geldschein aus der Hand und ...

