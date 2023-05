Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Entgegenkommenden übersehen

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Freitagnachmittag zwischen Laichingen und Westerheim.

Ulm (ots)

Nach bisherigem Ermittlungsstand wollte gegen 14.45 Uhr der 22jährige Fahrer eines VW-Transporters auf der Strecke von Laichingen in Richtung Westerheim nach links in einen Feldweg abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Audi A4. Dem 65jährigen Fahrer des Audis gelang es dem Transporter auszuweichen und krachte dabei frontal in die linke Seite eines weiteren VW Transporters. Der stand ordnungsgemäß auf dem Feldweg an der Einmündung zur Landstraße L 1236. Der Zusammenstoß war so stark, dass eine auf dem Beifahrersitz des Audis sitzende 66jährige Frau eingeklemmt wurde. Die Feuerwehr musste die Schwerverletzte aus ihrer misslichen Lage befreien. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Auch der Fahrer des Audis und der des VW Transporters wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von mindestens 25000 EU. Sie mussten abgeschleppt werden. Nach Einschätzung der den Unfall aufnehmenden Beamten entstand an der Stelle des Zusammenstoßes ein geringer Flurschaden. Die Verkehrspolizei Laupheim ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0936706)

