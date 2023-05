Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Rollstuhl geklaut

Die Hilfsbereitschaft des Krankenhauspersonals ausgenutzt hat ein 23j Mann in Ehingen

Ulm (ots)

Der war in der Nacht von Freitag auf Samstag wegen einer Verletzung am Fuß im Alb-Donau-Klinikum Ehingen in Behandlung. Da er sich mit dem Gehen schwertat, wurde ihm während seines Aufenthalts ein Rollstuhl zur Verfügung gestellt. Am frühen Freitagmorgen wurde im Krankenhaus das Fehlen des Rollstuhls und auch des Patienten festgestellt. Eine Mitarbeiterin des Krankenhauses erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei. Gegen 5 Uhr fiel der Rollstuhlfahrer einer vorbeifahrenden Rettungswagenbesatzung im Bereich der Lindenhalle auf. Im Zuge der Fahndung konnte der Beschuldigte samt dem geklauten Rollstuhl von einer Streife des Polizeireviers Ehingen auf dem Marktplatz entdeckt werden. Seinen weiteren Weg musste der Mann dann ohne das Hilfsmittel, dafür aber mit der Gewissheit, dass gegen ihn wegen Diebstahls ermittelt wird, fortsetzen. Das von ihm unrechtmäßig angeeignete Gefährt konnte der Alb-Donau-Klinik zurückgebracht werden. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0940549)

