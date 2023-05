POL-UL: (BC) Erolzheim - Omnibus verlor Kühlmittel

Ulm (ots) - Am Samstagmorgen, gegen 04.40 Uhr, rückte die Feuerwehr aus Göppingen in die Karl-Schurz-Straße aus. Dort war ein Brand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet worden. In der obersten Wohnung hatte es in einem Schlafzimmer gebrannt. Der Rest der Wohnung wurde durch den Rauch in Mitleidenschaft gezogen. Die Wohnungsinhaberin war bei Entdeckung nicht im Haus. Von den neun Bewohnern des Gebäudes wurde niemand ...

