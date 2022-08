POL-FR: Polizeipräsidium Freiburg: Schwerpunkt Motorrad - Überwachung des Fahrzeugverkehrs

Freiburg (ots) - Bei der Ausreise in die Schweiz am Grenzübergang der A 5 in Weil am Rhein ist am Sonntag, 31.07.2022, gegen 19:00 Uhr, ein mutmaßlich berauschter Autofahrer mit Drogen im Auto erwischt worden. Der Zoll hatte den 57-jährigen Autofahrer kontrolliert. Neben seiner mutmaßlichen Drogenbeeinflussung fand sich knapp 50 Gramm Marihuana und mehrere Gramm ...

