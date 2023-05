Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Lager eines Elektrofachmarktes brannte vollständig aus

Ulm (ots)

Am Freitagmittag, gegen 17.30 Uhr, gingen fast gleichzeitig mehrere Anrufe bei Polizei und Feuerwehr ein, dass es in der Blaubeurer Straße brennen soll. Es würde eine schwarze Rauchwolke aufsteigen. Streifen beider Polizeireviere und die Feuerwehr fuhren ein großes Aufgebot auf. Die Örtlichkeit konnte bei einem Elektromarkt lokalisiert werden. Dort stand eine Lagerhalle in Vollbrand. Durch den Wind wurde eine schwarze Wolke zunächst in Richtung Norden, in das Wohngebiet Eselsberg, getrieben und drehte dann auf West in Richtung Söflingen und Blaustein. Die Feuerwehr ist aktuell noch mit der Bekämpfung kleinerer Brandnester beschäftigt. Verletzte sind bisher nicht zu beklagen. Über die Schadenshöhe kann noch keine Aussage getroffen werden. Die Durchfahrt der Blaubeurer Straße ist noch in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr wird örtlich abgeleitet.

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

