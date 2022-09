POL-HRO: Ergänzungsmeldung zum Brand auf einer Großbaustelle in Rostock Lichtenhagen

Rostock (ots) - Eine 99-jährige Seniorin hat Telefon-Betrüger abblitzen lassen. Die dreisten Trickbetrüger hatten die ältere Dame am 01.09.22 angerufen und das Gespräch mit "Hallo Oma, weißt du, wer hier ist?" angefangen. Zunächst ist die 99-Jährige davon ausgegangen, dass ihre Urenkelin am Telefon ist. Als die Tatverdächtige dann am Telefon von einem schlimmen Verkehrsunfall sprach und nach Bargeld fragte, ...

